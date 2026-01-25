ট্রেনে যাত্রী হয়রানি রোধে তৃতীয় লিঙ্গের প্রবেশে কড়াকড়ি হচ্ছে

ট্রেনে যাত্রী হয়রানি রোধে তৃতীয় লিঙ্গের প্রবেশে কড়াকড়ি হচ্ছে
ট্রেন চলাচলের সময় পাথর নিক্ষেপ রোধে কক্সবাজার লাইনে লিফলেট বিতরণ এবং তৃতীয় লিঙ্গের (হিজড়া) কেউ যাতে বিনা টিকিটে ট্রেনে প্রবেশ করে যাত্রীদের হয়রানি করতে না পারে সেজন্য তৎপর হয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।
সম্প্রতি রেলভবনে রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আফজাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক পর্যালোচনা সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, পাথর নিক্ষেপপ্রবণ এলাকা চিহ্নিতপূর্বক প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। কক্সবাজার লাইনে লিফলেট বিতরণ করতে হবে।
এছাড়া চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ, চুরি ও ছিনতাই প্রতিরোধকল্পে জিআরপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাকে অবগত করতে হবে। এসব বিষয়ে জিআরপি আইনগত ব্যবস্থা নেবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।
রেলভবনের বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ট্রেনে যাতে হকার প্রবেশ করতে না পারে এবং তৃতীয় লিঙ্গের কেউ যাতে বিনা টিকিটে ভ্রমণ করে যাত্রী উপদ্রব সৃষ্টি করতে না পারে সে বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে সিদ্ধান্ত হয়।
