গণভোটের প্রচারে পুরস্কার পাবেন মাঠপর্যায়ের ১০ কর্মকর্তা

প্রকাশিত: ০৬:৪৪ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
গণভোট ও নির্বাচন উপলক্ষে সচিবালয়ে আয়োজিত সভায় তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মাহবুবা ফারজানা

মাঠপর্যায়ে প্রচার কার্যক্রমে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১০ কর্মকর্তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মাহবুবা ফারজানা।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সচিবালয়ে জুম প্ল্যাটফর্মে গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে তৃণমূল পর্যায়ে প্রচার কার্যক্রম সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিতে জেলা তথ্য অফিসারদের নিয়ে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্য সচিব এ ঘোষণা দেন।

গণভোট সম্পর্কিত জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি গুজব ও অপতথ্য প্রতিরোধে জেলা তথ্য কর্মকর্তাদের আরও সক্রিয়, দায়িত্বশীল ও অগ্রণী ভূমিকা পালনের পরামর্শও দিয়েছেন তথ্য সচিব।

তিনি বলেন, আসন্ন গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে তৃণমূল পর্যায়ে ভোটার উদ্বুদ্ধকরণ ও গণভোট সম্পর্কিত সচেতনতা বাড়াতে জেলা তথ্য অফিসগুলো ক্লান্তিহীন প্রচার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। নির্বাচন পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে এ প্রচার কর্মসূচি চালিয়ে যেতে হবে।

তথ্য ও সম্প্রচার সচিব বলেন, বর্তমান সময়ে অপতথ্য ও গুজব একটি বড় চ্যালেঞ্জ। গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে, গুজব ও অপতথ্যের ছড়াছড়ি ততই বাড়ছে এবং ভবিষ্যতে আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ বিষয়ে জেলা তথ্য অফিসগুলোকে সতর্ক থাকতে হবে। যে কোনো গুজব/অপতথ্য দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্রই উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এক্ষেত্রে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় পরিচালিত নির্বাচন সেলের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করার নির্দেশনা দেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, শহরাঞ্চলের ভোটাররা তুলনামূলকভাবে গণভোটের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সচেতন হলেও তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা কার্যক্রম আরও বিস্তৃত ও জোরদার করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উঠান বৈঠক, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটালাপ এবং ‘টেন মিনিটস ব্রিফ’—এ তিনটি কার্যক্রম গণভোট বিষয়ে জনগণের কাছে সরাসরি ও কার্যকরভাবে পৌঁছানোর অন্যতম মাধ্যম।

এসব কর্মসূচির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবদুল জলিলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অনলাইনে দেশের ৬৪টি জেলা তথ্য অফিস ও ৪টি উপজেলা তথ্য অফিসের কর্মকর্তারা অংশ নেন।

সভায় অন্যদের মধ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গ্রেড-১) মো. ইয়াসিন, যুগ্ম সচিব মাহফুজা আখতার ও রিয়াসাত আল ওয়াসিফ, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের পরিচালক মীর মোহাম্মদ আসলাম উদ্দিন, সৈয়দ এ মু’মেন ও ডালিয়া ইয়াসমিন এবং উপ-পরিচালক কাজী শাম্মীনাজ আলম ও গাজী শরিফা ইয়াছমিন উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতির বক্তব্যে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবদুল জলিল বলেন, জেলা পর্যায়ে তথ্য কর্মকর্তার তথ্য অফিসগুলো গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ব্যাপক প্রচার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। দেশের সর্বস্তরের ভোটারদের মধ্যে ভোটাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, সংসদ নির্বাচনের প্রার্থী এবং অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোকে আচরণবিধি মেনে চলতে মোটিভেশন চালানো হচ্ছে।

তিনি জানান, উঠান বৈঠক, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, ভোটালাপ, সড়ক প্রচার, মাইকিং, ভোটের রিকশা, সংগীতানুষ্ঠান ইত্যাদি প্রচার কর্মসূচির ইতোমধ্যে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর নির্বাচনী প্রচারণায় জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে।

