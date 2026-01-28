ঢাকায় পিস্তল ও ইয়াবাসহ মাদক কারবারি গ্রেফতার

ঢাকায় পিস্তল ও ইয়াবাসহ মাদক কারবারি গ্রেফতার
রাজধানী ঢাকার ওয়ারী এলাকা থেকে ম্যাগজিনসহ একটি পিস্তল, একটি কার্তুজ ও ৭০০ পিস ইয়াবাসহ এক মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের ডিবি (রমনা বিভাগ)। গ্রেফতার ব্যক্তির নাম মোবারক হোসেন ওরফে বাদশা ওরফে খাড়া বাদশা (৩৪)।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
গতসোমবার (২৬ ডিসেম্বর) রাতে ওয়ারী থানাধীন হোটেল ওসমানী ইন্টারন্যাশনাল সংলগ্ন ফ্লাইওভারের নিচে থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
ডিবি-রমনার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, সোমবার রাতে ডিবি-রমনা বিভাগের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে, ওয়ারী থানাধীন হোটেল ওসমানী ইন্টারন্যাশনাল সংলগ্ন ফ্লাইওভারের নিচে অস্ত্রসহ এক ব্যক্তি অবস্থান করছে। এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ম্যাগজিনসহ একটি পিস্তল, একটি কার্তুজ ও ৭০০ পিস ইয়াবাসহ মোবারক হোসেন নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে ওয়ারী থানায় অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক দুইটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। মোবারক হোসেনের বিরুদ্ধে মারামারি, চাঁদাবাজি, মাদকসহ বিভিন্ন অপরাধে ১৪টি মামলা ও চারটি গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে।
তিনি বলেন, মোবারক ঢাকার বিভিন্ন স্থানে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী কার্যক্রম ও মাদক ব্যবসা পরিচালনা করতো।
