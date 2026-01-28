ভোটারদের কেন্দ্রে আনতে গাড়ি দিতে পারবেন না প্রার্থীরা: ইসি

ভোটারদের কেন্দ্রে আনতে গাড়ি দিতে পারবেন না প্রার্থীরা: ইসি
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে আনতে কোনো ধরনের যানবাহনের সুবিধা দিতে পারবেন না প্রার্থীরা। কোনো প্রার্থী ভোটারদের এ ধরনের সুবিধা দিলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
গতকাল মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) ইসির উপ-সচিব মোহাম্মদ মনির হোসেনের সই করা এ সংক্রান্ত এক পরিপত্র জারি করেছে ইসি।
নির্দেশনায় বলা হয়েছে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, তাদের নির্বাচনি এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট এবং সমর্থকরা যাতে ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে আনতে কোনো ধরনের যানবাহন ব্যবহার করতে না পারেন। অথবা আচরণবিধিমালার পরিপন্থি কোনো কার্যক্রম না করেন- সে বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের করণীয় ও বর্জনীয় দিকগুলো উল্লেখ করে সতর্ক করে দিতে হবে।
অন্যথায় আচরণবিধিমালা ভঙ্গের দায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে নির্দেশনায়।
