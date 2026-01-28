  2. জাতীয়

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১০ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
প্রিমিয়ার ব্যাংকের ইকবালসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে ১১ মামলা অনুমোদন

প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসির সাবেক চেয়ারম্যান হেফজুল বারি মোহাম্মদ ইকবাল ওরফে এইচ বি এম ইকবালসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে ১৫ কোটি ১৩ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ১১ মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

বুধবার (২৮ জানুয়ারি) মামলা অনুমোদনের বিষয়টি নিশ্চিত করেন দুদকের উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম।

দুদকের অভিযোগে বলা হয়, ২০২১-২০২২ সালে প্রিমিয়ার ব্যাংকের বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য মাইন্ডট্রি লিমিটেডকে ১১টি কার্যাদেশ দেওয়া হয়, যার মোট মূল্য ছিল ১৯ কোটি ৮০ লাখ টাকা। তবে অনুসন্ধানে দেখা যায়, কার্যাদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত বিজ্ঞাপন প্রচার সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হয়নি। প্রতিটি টেলিভিশন চ্যানেলে ১০০ মিনিট বিজ্ঞাপন প্রচারের চুক্তি থাকলেও বাস্তবে মাত্র ৫০ মিনিট করে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়।

রেকর্ডপত্র, ট্রান্সমিশন সার্টিফিকেট, ভাউচার ও পে-অর্ডার পর্যালোচনা করে দুদক দেখতে পায়, ওই ১১টি কার্যাদেশের বিপরীতে মাইন্ডট্রি লিমিটেডকে প্রকৃতপক্ষে পরিশোধ করা হয়েছে মাত্র ৪ কোটি ৬৭ লাখ টাকা। অবশিষ্ট ১৫ কোটি ১৩ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

এছাড়া অনুসন্ধানে আরও উঠে এসেছে যে, ২০১১ সালের ৪ আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত সময়ে এইচ বি এম ইকবালের নির্দেশে মাইন্ডট্রি/মাইন্ডট্রি লিমিটেডের নামে বিজ্ঞাপন ব্যয়ের অজুহাতে প্রায় ৪৩৮ কোটি ৭১ লাখ টাকা অগ্রিম জমা দেওয়া হয়। এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে কার্যাদেশ দেখিয়ে প্রায় ৩৪২ কোটি ২৯ লাখ টাকা সমন্বয় দেখানো হলেও প্রায় ৯৬ কোটি ৪১ লাখ টাকা এখনো অসমন্বিত রয়েছে।

আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯, ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১ ও ১০৯ ধারাসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

অনুমোদিত মামলার আসামিরা হলেন- প্রিমিয়ার ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান হেফজুল বারি মোহাম্মদ ইকবাল ওরফে এইচ বি এম ইকবাল, তার ছেলে ছেলে ও ব্যাংকটির পরিচালক মোহাম্মদ ইমরান ইকবাল ও মঈন ইকবাল।

অন্য আসামিরা হলেন ব্যাংকের সাধারণ সেবা বিভাগ ও ক্রয় কমিটির প্রধান এবং উপব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ নওশের আলী, পরিচালক আবদুস সালাম মুর্শেদী, বজলুল হক হারুন ওরফে বি এইচ হারুন, শফিকুর রহমান, জামাল গুপ্ত আহমেদ ওরফে জামাল জি আহমেদ, মিসেস শায়লা শেলী খান, নব গোপাল বনিক, শাহ মোহাম্মদ নাহিয়ান হারুন, স্বতন্ত্র পরিচালক কাইজার আহমেদ চৌধুরী, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার (সিএফও) সৈয়দ আবুল হাশেম, ইভিপি ও বিভাগীয় প্রধান, পাবলিক রিলেশন ডিভিশন মোহাম্মদ তারেক উদ্দিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এম. রিয়াজুল করিম ও মাইন্ডট্রি লিমিটেডের এমডি ইকবাল আল মাহমুদ।

