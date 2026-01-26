বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব লুৎফে সিদ্দিকীর
সুইজারল্যান্ডের দাভোসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) বার্ষিক সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী। গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে তিনি বৈশ্বিক অর্থনীতি, বিনিয়োগ, সংস্কার ও সামাজিক রূপান্তর বিষয়ে বিভিন্ন উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় অংশ নেন।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং নরওয়ের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী বোর্গে ব্রেন্ডের আমন্ত্রণে লুৎফে সিদ্দিকী সম্মেলনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্যানেল ও রাউন্ডটেবিলে বক্তব্য দেন। তিনি এসব আলোচনায় বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা, সংস্কার উদ্যোগ ও উন্নয়ন সম্ভাবনা তুলে ধরেন।
উচ্চপর্যায়ের রাউন্ডটেবিলে অংশগ্রহণ
সম্মেলনে ভূরাজনীতি বিষয়ক রাউন্ডটেবিল সভায় লুৎফে সিদ্দিকী অংশ নেন। এতে সভাপতিত্ব করেন ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টাব। এছাড়া কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ক আলোচনায় বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা, জেন্ডার-ইনক্লুসিভ নীতিবিষয়ক আলোচনায় হন্ডুরাসের প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল নোবোয়া এবং মিয়ানমার সংকট বিষয়ক আলোচনায় পূর্ব তিমুরের প্রেসিডেন্ট হোসে রামোস-হোর্তা সভাপতিত্ব করেন।
এছাড়া, আসিয়ান ও পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে একটি কর্মশালায় অংশ নেন তিনি, যার সভাপতিত্ব করেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিকার্ডো হাউসম্যান।
দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বৈঠক
দাভোস সম্মেলনের ফাঁকে লুৎফে সিদ্দিকী একাধিক দ্বিপাক্ষিক ও অনানুষ্ঠানিক বৈঠক করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি সেক্রেটারি ও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্ত্রিসভার সদস্য স্কট বেসেন্টের সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি ইউরোপীয় ইউনিয়নের কমিশনার রক্সানা মিনজাতু ও ইয়োজেফ সিকেলাথাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, কানাডা, মিসর ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের অর্থনীতি, বাণিজ্য ও পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেন লুৎফে সিদ্দিকী।
এছাড়া, তিনি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) মহাপরিচালক ড. এনগোজি ওকোনজো-ইওয়ালা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মহাপরিচালক ড. টেড্রোস আধানম গেব্রিয়েসুস,আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) মহাপরিচালক এমি পোপ এবং জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলনের (ইউএনসিটিএডি) মহাসচিব রেবেকা গ্রিনস্প্যান এর সঙ্গে বৈঠক করেন।
আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ
সম্মেলনের এক পর্যায়ে লুৎফে সিদ্দিকী শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী ড. হারিনি আমরাসুরিয়ার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় শ্রীলঙ্কার শ্রমমন্ত্রী অনিল ফার্নান্দো উপস্থিত ছিলেন।
এছাড়া, তিনি কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ, আইএমএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা, অস্ট্রেলিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী কেভিন রাড, যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক, ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউজম, কেন্টাকির গভর্নর অ্যান্ডি বেসিয়ার এবং যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত প্রিন্সেস রীমার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অবহিত করেন।
বেসরকারি খাতের সঙ্গে বৈঠক
বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের অংশ হিসেবে তিনি মেটা, পেপ্যাল, ডিপি ওয়ার্ল্ড এবং লুই ড্রেইফাসসহ একাধিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন, যেখানে বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়।
সপ্তাহব্যাপী এ সফরে তার সঙ্গে ছিলেন জেনেভায় বাংলাদেশ মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি আব্দুল্লাহ মাহাবুব, যিনি বৈঠকগুলোর সারসংক্ষেপ ও ফলো-আপ কার্যক্রম সংরক্ষণ ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবেন।
এমইউ/এএমএ