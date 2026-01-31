  2. জাতীয়

সাগরে ভাসছিলেন ২০ জেলে, উদ্ধার করলো নৌবাহিনী

প্রকাশিত: ১২:৫৫ এএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
উদ্ধার জেলেরা

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অভিযানে কুতুবদিয়ার অদূরে বঙ্গোপসাগর থেকে ইঞ্জিন বিকল অবস্থায় ভাসমান মাছ ধরার একটি নৌকাসহ ২০ জেলেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ দেশের সমুদ্রসীমার নিরাপত্তা ও সমুদ্রে সুশাসন নিশ্চিত করতে নিয়মিত টহল কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই অংশ হিসেবে নিয়মিত টহলকালে শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সকালে নৌবাহিনী জাহাজ ‘বানৌজা সুরমা’ জরুরি টেলিবার্তার মাধ্যমে কুতুবদিয়ার অদূরে সমুদ্রে মাছ ধরার একটি নৌকা বিপদে পড়ার সংবাদ পায়।

সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ‘বানৌজা সুরমা’ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ইঞ্জিন বিকল অবস্থায় ভাসমান নৌকটি উদ্ধার করে। এসময় নৌকায় থাকা ২০ জন মাঝি ও জেলেকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়। পরে উদ্ধার জেলেদের প্রাথমিক চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করা হয়।

উদ্ধার মাঝিরা জানান, তারা ১৯ জানুয়ারি চট্টগ্রাম থেকে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে সমুদ্রে যাত্রা করেন। বুধবার (২৮ জানুয়ারি) ভোর ৪টার দিকে ১০-১২ জন দুষ্কৃতকারী অন্য একটি নৌকাযোগে এসে দেশীয় অস্ত্র প্রদর্শন করে তাদের নৌকায় হামলা চালায়।

এসময় দুষ্কৃতকারীরা জেলেদের জিম্মি করে নৌকায় থাকা মাছ, চার ড্রাম ডিজেল, গ্যাস সিলিন্ডারসহ ব্যক্তিগত মালামাল লুট করে নেয় এবং নৌকার ইঞ্জিন বিকল করে দেয়।

