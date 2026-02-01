  2. জাতীয়

নির্বাচনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইনশৃঙ্খলা সমন্বয় সেল গঠন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:২১ পিএম, ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
নির্বাচনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইনশৃঙ্খলা সমন্বয় সেল গঠন
নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে আইনশৃঙ্খলা সমন্বয় সেল গঠন করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে আইনশৃঙ্খলা সমন্বয় সেল গঠন করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা (পরিচালক) ফয়সল হাসান এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, নির্বাচনকালীন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং দ্রুত সমন্বয়ের লক্ষ্যে এ সেল গঠন করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা সংশ্লিষ্ট যে কোনো জরুরি প্রয়োজনে সাধারণ জনগণ ও সংশ্লিষ্টদের যোগাযোগের জন্য নির্দিষ্ট টেলিফোন ও মোবাইল নম্বর চালু রাখা হয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা সমন্বয় সেলের জরুরি যোগাযোগের টেলিফোন নম্বরগুলো হলো- ০২-৪৭১১৮৭০০, ০২-৪৭১১৮৭০১, ০২-৪৭১১৮৭০২ ও ০২-৪৭১১৮৭০৩। এছাড়া মোবাইল নম্বর ০১৫৫০-০৬৪২২৬ (হোয়াটসঅ্যাপ) এবং ০১৫৫০-০৬৪২২৭ নম্বরেও যোগাযোগ করা যাবে।

নির্বাচনকালীন আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগ, তথ্য বা সহায়তার জন্য এসব নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

টিটি/কেএসআর

