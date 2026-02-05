ইসির স্মার্ট অ্যাপে মিলবে ভোটকেন্দ্রের সব তথ্য
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে কেন্দ্র করে ভোটারদের সুবিধার্থে ‘স্মার্ট ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট বিডি’ নামে একটি অত্যাধুনিক মোবাইল অ্যাপ চালু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ইসি বলছে, এ অ্যাপের মাধ্যমে ভোটকেন্দ্র সংক্রান্ত সব তথ্য সহজেই পাবেন ভোটাররা।
মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) ইসির জনসংযোগ পরিচালক রুহুল আমিন মল্লিক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
রুহুল আমিন মল্লিক বলেন, অ্যাপটি গুগল প্লে স্টোর ও অ্যাপল অ্যাপ স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে ভোটাররা তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নম্বর দিয়ে ভোটকেন্দ্র খুঁজে দেখতে পারবেন। এতে ভোটকেন্দ্রের জিও লোকেশন, ছবি, দূরত্ব ও ম্যাপসহ বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে।
এছাড়া নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের হলফনামা, নির্বাচনি ফলাফলসহ নির্বাচন-সংক্রান্ত নানা তথ্যও জানা যাবে।
