  2. জাতীয়

মোহাম্মদপুরে সেনা অভিযানে গ্রেফতার ৫

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৩২ পিএম, ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
মোহাম্মদপুরে সেনা অভিযানে গ্রেফতার ৫/ছবি-সংগৃহীত

রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানার চাঁদ উদ্যান ও সোনা মিয়ার টেক্কি এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে দুই তরুণকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় জড়িত মাদককারবারি শাওনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ ঘটনায় তার আরও চার সহযোগীকেও গ্রেফতার করা হয়।

বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গ্রেফতার অন্যরা হলেন- আনোয়ার (২৫), শাকিল (২৩), শুভ (২০) ও বেলাল (৩৬)।

এ সময় তাদের কাছ থেকে আটটি পেট্রোল বোমা, ৫ রাউন্ড শটগানের গুলি, একটি চাইনিজ ছুরি, আটটি সামুরাই, পাঁচটি চাপাতি, একটি রামদা, ৬১টি ইয়াবা ট্যাবলেট, ৩৫ গ্রাম ভাঙা ইয়াবা, ৪৭৫ গ্রাম ও ৬০ পুরিয়া গাঁজা, ৪টি মোবাইল ফোন, ৫৮টি বিদেশি কয়েন এবং মাদক পরিমাপের একটি ওজন মেশিন উদ্ধার করা হয়।

সেনাবাহিনীর বসিলা ক্যাম্প সূত্রে জানা যায়, বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত ২টা মোহাম্মদপুরের শোনা মিয়ার টেক্কি ও চাঁদ উদ্যান এলাকায় এই বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে পলাতক তালিকাভুক্ত হত্যা মামলার আসামি শাওন ওই এলাকায় অবস্থান করছিলেন। গত বছর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে প্রকাশ্যে একজন তরুণকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় তাকে শনাক্ত করা হয়।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেনাবাহিনীর একটি অপারেশন দল দ্রুত অভিযান চালিয়ে শাওনকে গ্রেফতার করে। একই অভিযানে তার সহযোগী আরও চারজন গ্যাং সদস্যকে আটক করা হয়।

এ বিষয়ে সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, শাওন গত বছর প্রকাশ্য দিবালোকে এক তরুণকে ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যা করে। সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে তাকে শনাক্ত করা হয়। তাকে গ্রেফতারে একাধিকবার অভিযান চালানো হলেও সে আত্মগোপনে ছিল। অবশেষে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে তাকে অস্ত্রসহ গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে।

