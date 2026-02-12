  2. জাতীয়

‘আজ আমার জীবনে মহা আনন্দের দিন’—ভোট দিয়ে বললেন প্রধান উপদেষ্টা

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১০:৫৭ এএম, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সকালে গুলশান মডেল হাই স্কুল কেন্দ্রে ভোট দেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস/ছবি: মাহবুব আলম

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, আজ আমার জীবনে মহা আনন্দের দিন। আজ থেকে আমরা নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টির সুযোগ পেলাম। এর মাধ্যমে আমরা দুঃস্বপ্নময় অতীতকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করলাম।

বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর গুলশান মডেল হাই স্কুল কেন্দ্রে ভোট দেওয়ার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আজকের দিনটিকে আমরা জাতির জন্মদিন হিসেবে পালন করতে পারি। সারাদিনব্যাপী উৎসব করি, সবাই মিলে উৎসব করি।

গণভোটের গুরুত্ব তুলে ধরে ড. ইউনূস বলেন, গণভোটটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সারা বাংলাদেশ পাল্টে যাবে। তাই সবাইকে গণভোটে অংশ নেবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। যেন আমরা নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারি।

তিনি আরও বলেন, শুধু আমার জন্য নয়, বাংলাদেশের সবার জন্য আজ মহা আনন্দের দিন, মুক্তির দিন। আমাদের দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটছে, নতুন সূচনা শুরু হচ্ছে—এটিই আমাদের আজকের প্রতিক্রিয়া।

দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। সবাইকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

