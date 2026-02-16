  2. জাতীয়

নির্বাচনে প্রবাসীদের অংশগ্রহণে সন্তুষ্ট অন্তর্বর্তী সরকার

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৮:১৮ এএম, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
নির্বাচনে প্রবাসীদের অংশগ্রহণে সন্তুষ্ট অন্তর্বর্তী সরকার
উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা

পোস্টাল ব্যালট ব্যবস্থার প্রশংসা করে শেষ ক্যাবিনেট বৈঠকে ভবিষ্যতে এ পদ্ধতি বিস্তারের আশা প্রকাশ করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। প্রবাসী বাংলাদেশিদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে সরকার।

রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সরকার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে তাদের অভিমত ব্যক্ত করে।

এদিন বিকেলে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের বরাত দিয়ে এসব তথ্য জানান।

প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, প্রধান উপদেষ্টা শুরু থেকেই পোস্টাল ব্যালট চালুর বিষয়ে কঠোর অবস্থানে ছিলেন। ক্যাবিনেট ও কাউন্সিল অব অ্যাডভাইজার আশা করছে, আগামী নির্বাচনগুলোতে প্রবাসীরা আরও বৃহৎ পরিসরে নিবন্ধন করে দেশের উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন।

এএমএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।