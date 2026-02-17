  2. জাতীয়

প্রধানমন্ত্রীকে মোদীর চিঠি, দ্রুত সময়ের মধ্যে দিল্লি সফরের আমন্ত্রণ

প্রকাশিত: ০৯:২১ পিএম, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মোদীর চিঠি হস্তান্তর করেন ভারতের লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা/ছবি: ভারতীয় হাইকমিশনের ফেসবুক পেজের

বাংলাদেশের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাঠানো চিঠি হস্তান্তর করেছেন দেশটির লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা।

চিঠিতে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি তারেক রহমানকে সুবিধাজনক ও যত দ্রুত সম্ভব ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মোদী।

মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানান ওম বিড়লা।

পোস্টে তিনি লেখেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একটি গঠনমূলক বৈঠক শেষ করেছেন তিনি। এসময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষ থেকে পাঠানো একটি ব্যক্তিগত চিঠি তারেক রহমানের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা জানান এবং সুবিধাজনক ও দ্রুততম সময়ে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানান।

ওম বিড়লা আরও জানান, চিঠিতে ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যকার দীর্ঘস্থায়ী অংশীদারত্ব আরও গভীর করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

