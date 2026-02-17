  2. জাতীয়

মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান

সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাই সরকারের মূল চ্যালেঞ্জ

প্রকাশিত: ১০:৪১ পিএম, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাই সরকারের মূল চ্যালেঞ্জ বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের সদ্য বিদায়ী বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, সড়ক পরিবহন ও সেতু, এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান।

তিনি বলেন, নতুন সরকারকে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য সময় দিতে হবে। আমি নিশ্চিত যে আমরা যে উন্নয়নের ধারার সূচনা করেছি সেটাকে তারা এগিয়ে নিয়ে যাবে।

মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণের পর তিনি এক তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় একথা বলেন। 

মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সরকারের মূল চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি জ্বালানি, বিদ্যুৎ, শিল্প উৎপাদন ও রপ্তানি ইত্যাদির দিকে সরকারকে নজর দিতে হবে।

