  2. জাতীয়

দ্রুত কৃষক কার্ড নিয়ে কাজ শুরু করবো: সুলতান সালাউদ্দিন টুকু 

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৩ পিএম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
দ্রুত কৃষক কার্ড নিয়ে কাজ শুরু করবো: সুলতান সালাউদ্দিন টুকু 
নতুন কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, ছবি: জাগো নিউজ

কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দ্রুত আমরা কৃষক কার্ড নিয়ে কাজ শুরু করবো।

বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) নতুন সরকারের প্রথম কর্মদিবসে সচিবালয়ে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাতে এ কথা বলেন তিনি।

প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন, আমার দায়িত্বে থাকা তিনটি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বসে সামনের কাজগুলো নিয়ে আমরা নতুনভাবে শুরু করবো।

টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য সুলতান সালাউদ্দিন টুকু কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে শপথ নিয়েছেন।

এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ৩৬ বছর পর টাঙ্গাইল সদর থেকে নির্বাচিত কেউ মন্ত্রিসভায় স্থান পেলেন। তিনি বিএনপির কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক। 

এনএইচ/এমএমএআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।