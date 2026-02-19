  2. জাতীয়

সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম বি মাইলাম মারা গেছেন

প্রকাশিত: ১০:৫৯ এএম, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
গত বছরের মার্চে ঢাকা সফরের সময় এক অনুষ্ঠানে সাবেক কূটনীতিক উইলিয়াম বি মাইলামের (ডানে) সঙ্গে আরেক সাবেক মার্কিন কূটনীতিক জন এফ ড্যানিলোভিচ

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসনামলে ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করা উইলিয়াম বি মাইলাম মারা গেছেন।

মার্কিন এই কূটনীতিক মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রে মারা যান। বুধবার (১৮ ফেব্রুয়া‌রি) এক্স পোস্টে যুক্তরাষ্ট্রের আরেক সাবেক কূটনীতিক জন এফ ড্যানিলোভিচ মাইলামের মৃত্যুর খবর দেন।

মেক্সিকোতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল ফজল আনসারী ফেসবুকে মাইলামের মৃত্যুর খবর দিয়েছেন। তি‌নি মাইলামের মেয়ে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এরিকা মাইলামের ই-মেইলের বরাতে এ খবর দেন।

নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মাইলাম। তি‌নি ১৯৯০ থেকে ১৯৯৩ সময়কালে ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়েও গত বছর ঢাকা সফর করেছিলেন সাবেক এই মা‌র্কিন রাষ্ট্রদূত। তি‌নি তখন সদ‌্যবিদায়ী প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গেও দেখা করেছিলেন।

