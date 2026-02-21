গুলশানে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে ৬ জন আটক, পুলিশ বলছে ভিক্ষুক
রাজধানীর গুলশানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বাসভবনের সামনে থেকে পাঁচ নারী ও এক পুরুষকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ বলছে, ভিক্ষার উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়েছিলেন তারা। পরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের থানায় নেওয়া হয়।
আটকরা হলেন— সুনামগঞ্জের খোদা বক্স আক্তার (২৬), বাড্ডার খাদিজা বেগম (৪০), মগবাজারের খাদিজা বেগম (৩৫), কড়াইল বস্তির সাহেদা বেগম (৪৮) ও মোহাম্মদ সিদ্দিক (৪০) এবং টঙ্গীর রিনা আক্তার (৪৮)।
শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় তাদের থানায় আনা হয়েছে বলে জগো নিউজকে জানিয়েছেন গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল ইসলাম।
ওসি রাকিবুল ইসলাম বলেন, আটক ব্যক্তিরা পেশায় ভিক্ষুক। প্রধানমন্ত্রীর কাছে সহযোগিতা চাওয়ার জন্য তারা বাসভবনের সামনে অবস্থান করছিলেন। দায়িত্বরত নিরাপত্তা সদস্যরা তাদের সরে যেতে অনুরোধ করলেও রাজি হননি। পরে তাদের গুলশান থানায় নেওয়া হয় এবং সেখানে ইফতার করানো হয়। প্রয়োজন হলে রাতে খাবারের ব্যবস্থাও করা হবে।
আটক ব্যক্তিদের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশের এ কর্মকর্তা।
