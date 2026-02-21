ইশরাক হোসেন
ফুটপাত দখলমুক্তকরণ ও যানজট নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা জরুরি
ঢাকা-৬ আসনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়ন, ফুটপাত দখলমুক্তকরণ ও যানজট নিরসনে কঠোর ও সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন। একই সঙ্গে মাদক নির্মূলেও জোরালো অভিযান চালানোর তাগিদ দেন তিনি।
শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) প্রতিমন্ত্রীর কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় এলাকার সার্বিক নিরাপত্তা জোরদার, অবৈধ দখল উচ্ছেদ এবং সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
বৈঠকে বিশেষভাবে ফুটপাত দখলমুক্ত রেখে পথচারীদের নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করা এবং যানজট নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা জোরদারের বিষয়টি আলোচনায় আসে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে পুলিশ প্রশাসন ও ট্রাফিক বিভাগের সমন্বিত কার্যক্রম চালুর ওপরও জোর দেওয়া হয়।
সভায় লালবাগ ও ওয়ারী বিভাগের ডিসি ও ট্রাফিক ডিসি, কোতোয়ালি, সূত্রাপুর ও গেন্ডারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
সভায় প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন বলেন, ‘জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নিশ্চিত করতে হলে সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, ফুটপাত দখলমুক্ত রাখা এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।’
তিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে নিয়মিত সমন্বয় বৈঠকের মাধ্যমে কার্যক্রম মনিটরিংয়ের নির্দেশ দেন।
ঢাকা-৬ আসনকে একটি নিরাপদ, বাসযোগ্য ও নাগরিকবান্ধব এলাকায় রূপান্তর করতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলেও জানান ইশরাক হোসেন।
এমডিএএ/বিএ