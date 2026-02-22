অবৈধ সম্পদ
সাবেক এমপি আফিল ও তার স্ত্রীর নামে দুদকের মামলা
জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে যশোর–১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শেখ আফিল উদ্দিন ও তার স্ত্রী তাহেরা সোবহার নামে পৃথক দুটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
তাদের বিরুদ্ধে ৬২ কোটি ৩১ লাখ ১৫ হাজার ৭৩০ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন অভিযোগ আনা হয়েছে। পাশাপাশি তাদের তিন ছেলে শেখ কুতুব উদ্দিন, শেখ তামিম উদ্দিন ও শেখ আফনান উদ্দিনের নামে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ জারি করেছে সংস্থাটি।
রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা–১-এ উপসহকারী পরিচালক সৈয়দ মাইদুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলা দুটি দায়ের করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন।
দুদকের অভিযোগে বলা হয়, শেখ আফিল উদ্দিন ও তার স্ত্রী মিলে মোট ৬২ কোটি ৩১ লাখ ১৫ হাজার ৭৩০ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন। এর মধ্যে শেখ আফিল উদ্দিনের বিরুদ্ধে ৪৬ কোটি ২৬ লাখ ৪ হাজার ৪২২ টাকা এবং তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ১৬ কোটি ৫ লাখ ১১ হাজার ৩০৮ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে।
শেখ আফিল উদ্দিনের নামে ১ কোটি ৪৭ লাখ ৮৯ হাজার ৬৮৮ টাকার স্থাবর ও ৪৩ কোটি ৯৫ লাখ ৯ হাজার ২৮১ টাকার অস্থাবর সম্পদসহ মোট ৪৫ কোটি ৪২ লাখ ৯৮ হাজার ৯৬৯ টাকার সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়। অনুসন্ধানে তার ব্যয় ধরা হয়েছে ৮ কোটি ৪৩ লাখ ৬৭ হাজার ৩০৩ টাকা। ব্যয়সহ মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৩ কোটি ৮৬ লাখ ৬৬ হাজার ২৭২ টাকা।
অন্যদিকে, তার বৈধ ও গ্রহণযোগ্য আয়ের উৎস পাওয়া গেছে ৭ কোটি ৬০ লাখ ৬১ হাজার ৮৫০ টাকা। এ হিসাবে ৪৬ কোটি ২৬ লাখ ৪ হাজার ৪২২ টাকার সম্পদ জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে দুদকের দাবি।
এ অভিযোগে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭ (১) ধারায় মামলা করা হয়েছে।
আফিল উদ্দিনের স্ত্রী তাহেরা সোবহার নামে ১৮ কোটি ৫৫ লাখ ৬৬ হাজার ৮৬৩ টাকার সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়। অনুসন্ধানে তার ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৭ লাখ ৭৫ হাজার ২৩২ টাকা। ব্যয়সহ মোট সম্পদের পরিমাণ ১৯ কোটি ২৩ লাখ ৪২ হাজার ৯৫ টাকা। বিপরীতে বৈধ আয়ের উৎস পাওয়া গেছে ৩ কোটি ১৮ লাখ ৩০ হাজার ৭৮৭ টাকা। ফলে ১৬ কোটি ৫ লাখ ১১ হাজার ৩০৮ টাকার সম্পদ আয়বহির্ভূত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধেও একই আইনের ২৭ (১) ধারায় মামলা হয়েছে।
শেখ আফিল উদ্দিন অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক বাণিজ্য এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের বড় ভাই। তারা দুজনই দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী প্রয়াত শেখ আকিজ উদ্দিনের ছেলে।
আফিল উদ্দিনের তিন ছেলেকে নোটিশ
দুদক জানিয়েছে, শেখ আফিল উদ্দিনের তিন ছেলে শেখ কুতুব উদ্দিন, শেখ তামিম উদ্দিন ও শেখ আফনান উদ্দিনের নামে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে।
শেখ কুতুব উদ্দিনের নামে ৩ কোটি ৫৫ লাখ ১৭ হাজার ২০৯ টাকার সম্পদের বিপরীতে বৈধ আয়ের উৎস পাওয়া গেছে ১ কোটি ৩৯ লাখ ৪ হাজার ৪৭৩ টাকা। অর্থাৎ ২ কোটি ১৬ লাখ ১২ হাজার ৭৩৬ টাকার সম্পদ আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।
শেখ তামিম উদ্দিনের নামে ব্যয়সহ মোট ৬ কোটি ৯১ লাখ ৬৮ হাজার ৭৫৩ টাকার সম্পদের বিপরীতে বৈধ আয়ের উৎস পাওয়া গেছে ৪ কোটি ৯৫ লাখ ১৪ হাজার ৪৭৫ টাকা। তার ক্ষেত্রে ১ কোটি ৯৬ লাখ ৫৪ হাজার ২৭৮ টাকার সম্পদ আয়বহির্ভূত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
আফনান উদ্দিনের ক্ষেত্রে স্থাবর সম্পদের তথ্য না মিললেও ১ কোটি ৮৮ লাখ ১ হাজার ৩৪৩ টাকার অস্থাবর সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে। ব্যয়সহ মোট সম্পদের পরিমাণ ২ কোটি ১ হাজার ৩৪৩ টাকা। বিপরীতে বৈধ আয়ের উৎস পাওয়া গেছে ১ কোটি ২৯ লাখ ২৭ হাজার ১০৭ টাকা। অর্থাৎ ৭০ লাখ ৭৪ হাজার ২৩৬ টাকার সম্পদ আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।
এ তিনজনের বিরুদ্ধেও দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৬ (১) ধারায় সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ জারি করা হয়েছে।
