বাংলাদেশ ও ইইউ আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত
বাংলাদেশের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার সোমবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ এলে এ প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, স্পেন ও সুইডেনের ঢাকায় অবস্থানরত রাষ্ট্রদূতরাও সাক্ষাতে অংশ নেন।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
বৈঠকে রাষ্ট্রদূতরা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে জাতীয় নির্বাচনে বিশাল জয়ের জন্য অভিনন্দন জানান এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে নতুন দায়িত্বের জন্য শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, বৈঠকে উভয় পক্ষ বাংলাদেশ–ইইউ সম্পর্কের অগ্রগতিতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তারা উল্লেখ করেন, দুই দেশের অংশীদারত্ব বহুমুখী ও পারস্পরিক উপকারীভাবে গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্রদূতরা পুনর্ব্যক্ত করেন যে, বর্তমান সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে দীর্ঘমেয়াদি, পূর্বানুমানযোগ্য অংশীদারত্বকে আরও সম্প্রসারিত করতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
রাষ্ট্রদূতরা দেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তর, সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা ও শ্রম সংস্কারে তাদের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইইউ থেকে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের জন্য পাঠানো বৃহৎ নির্বাচনি পর্যবেক্ষণ মিশনের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি সরকারের গণতন্ত্রের সংহতি, আইনের শাসন ও সুশাসনের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।
বৈঠকে বিশেষভাবে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিষয়ে আলোচনা হয়। দুই পক্ষ বাংলাদেশ–ইইউ ফ্রি ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্টের (এফটিএ)জন্য সম্ভাব্য আলোচনা শুরু করার বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন।
এছাড়া আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিষয়, মানবিক সমস্যা, জলের সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, সামুদ্রিক অর্থনীতি, অভিবাসন ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিষয়গুলোও আলোচনা করা হয়।
দিনের শুরুতে রাষ্ট্রদূতরা পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলামের কার্যালয়েও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। প্রতিমন্ত্রী ইইউ ও তার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অংশীদারত্ব এবং পারস্পরিক স্বার্থে কার্যকর সহযোগিতার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।
জেপিআই/এমআইএইচএস