শহীদ মিনারে জামায়াত আমিরকে দেখে ‘রাজাকার’ স্লোগান
মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। এটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে তার প্রথম শ্রদ্ধা নিবেদন। তবে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ফেরার পথে একদল যুবক ও জামায়াত কর্মীদের পাল্টা স্লোগানকে কেন্দ্র করে সেখানে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।
শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) দিনগত রাত ১২টা ২২ মিনিটে ডা. শফিকুর রহমান শহীদ মিনারের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এসময় তার সঙ্গে ছিলেন বিরোধীদলীয় হুইপ ও এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন এবং ১১ দলীয় জোটের শীর্ষ নেতারা।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ডা. শফিকুর রহমান সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। এসময় একদল যুবক তাকে উদ্দেশ করে ‘রাজাকার, রাজাকার’, ‘একাত্তরের দালালেরা, হুঁশিয়ার সাবধান’, ‘একাত্তরের রাজাকার এই মুহূর্তে বাংলা ছাড়’-সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সেখানে উপস্থিত জামায়াতের নেতা-কর্মীরাও ‘ভাষাসৈনিক গোলাম আযম, লও লও লও সালাম’ পাল্টা স্লোগান দিতে শুরু করেন। এসময় পরিস্থিতি কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।
এসময় সময় পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম, এনসিপি সদস্যসচিব আখতার হোসেনসহ জোটের সংসদ সদস্যরা। হট্টগোল শুরু হলে এনসিপির নেতারা দ্রুত আমিরের গাড়ির কাছে ফিরে যান। এসময় পুলিশ, বিজিবি সদস্যরা দ্রুত এগিয়ে এসে নিরাপত্তা নিশ্চিত করলে ডা. শফিকুর রহমান ও জোটের নেতারা শহীদ মিনার এলাকা ত্যাগ করেন।
শহীদ মিনারে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘রাষ্ট্রীয় আচার হিসেবে এটা (শ্রদ্ধা নিবেদন) আমার দায়িত্ব। বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে আসতে হবে তাই আমি এসেছি।’
এসময় এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, ‘এখনো কি জামায়াত এটাকে (শ্রদ্ধা নিবেদন) নাজায়েজ মনে করে?’ এর উত্তরে জামায়াত আমির বলেন, ‘আপনি এই প্রশ্ন কেন আজকে করছেন?’
এনএস/এসআর