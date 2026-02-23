  2. জাতীয়

নির্বাচন কমিশনের ১১২ কর্মকর্তাকে বদলি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১৭ পিএম, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
নির্বাচন কমিশন ভবন/ফাইল ছবি

নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয় ও মাঠপর্যায়ের ১১২ জন কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে।

সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) ইসির সহকারী সচিব মোহাম্মদ শহীদুর রহমানের সই করা প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ইসি কর্মকর্তারা জানান, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের পর এটি বড় ধরনের রদবদল। ইসি সচিবালয় এবং মাঠপর্যায়ের জেলা ও উপজেলায় কর্মরত সহকারী সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের রদবদল করা হয়েছে।

প্রশাসনিক কাজের গতিশীলতা ও আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এই বদলি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কমিশন।

