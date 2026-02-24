পুনরায় শ্রম ভিসা চালু করতে আরব আমিরাতকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুরোধ
বাংলাদেশিদের জন্য পুনরায় শ্রম ভিসা চালু করতে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে অনুরোধ জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) সংযুক্ত আরব আমিরাতের বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আব্দুল্লা আলি আল হামুদী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এই অনুরোধ জানান মন্ত্রী।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ধন্যবাদ জানান প্রায় ১.২ মিলিয়ন বাংলাদেশি প্রবাসীর জন্য এবং শ্রম ভিসা পুনরায় চালু করা, পাশাপাশি ব্যবসায়িক ও ট্রানজিট ভিসার সহজলভ্যতা বৃদ্ধির অনুরোধ করেন।
সাক্ষাৎকালে দুই দেশের দীর্ঘমেয়াদি বন্ধুত্ব এবং ক্রমবর্ধমান কৌশলগত অংশীদারত্ব পুনর্ব্যক্ত হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী সংযুক্ত আরব আমিরাতের ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শুভেচ্ছা গ্রহণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
তিনি ‘বাংলাদেশ ফার্স্ট’ নীতির অধীনে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে সমন্বিত কৌশলগত ও অর্থনৈতিক অংশীদারত্বে উন্নীত করার বাংলাদেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।
আলোচনায় সাম্প্রতিক সময়ে সাম্প্রতিক সামগ্রিক অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (সিইপিএ) নিয়ে আলোচনা ত্বরান্বিত করা এবং বাণিজ্য, শক্তি, অবকাঠামো ও পিপিপি প্রকল্পে সহযোগিতা জোরদারের বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হয়।
উভয় পক্ষ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও গভীর করতে এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত করার জন্য প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।
এর আগে রাষ্ট্রদূত পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিমন্ত্রী উচ্চস্তরের পরিদর্শন এবং বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক প্ল্যাটফর্মের নিয়মিত বৈঠক আয়োজনের মাধ্যমে সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব জোর দেন।
জেপিআই/এমআইএইচএস