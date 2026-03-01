  2. জাতীয়

হাজারীবাগে পুলিশের বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার ৯

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২৫ এএম, ০১ মার্চ ২০২৬
হাজারীবাগে পুলিশের বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার ৯

হাজারীবাগ থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে হাজারীবাগ থানা পুলিশ।

শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগ উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলো- মো. বিল্লাল হোসেন (৪২), সজীব সরদার (২১), শাহেলা পারভীন (৪০), মো. নজরুল ইসলাম (২৬), সোহরাব হোসেন (৩২), নাজমুল হোসেন দিপু (২৮) ও তিনজন কিশোর অপরাধী।

হাজারীবাগ থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, শনিবার হাজারীবাগ থানা পুলিশ অত্র থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে চাঁদাবাজি, হানিট্রাপ ও মাদক সেবন অপরাধে জড়িত নয় জনকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।

এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান এই কর্মকর্তা।

কেআর/এনএইচআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।