ঈদের পর সারাবছর ধরে হবে স্থানীয় সরকার নির্বাচন: ইসি মাছউদ

ঈদের পর সারাবছর ধরে হবে স্থানীয় সরকার নির্বাচন: ইসি মাছউদ
নির্বাচন কমিশনার (ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার) আবদুর রহমানেল মাছউদ বলেছেন, ঈদের পর থেকে সারাবছর ধরে হবে স্থানীয় সরকার নির্বাচন।
রোববার (১ মার্চ) রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসির (আরএফইড) বার্ষিক সাধারণ সম্মেলনে শুভেচ্ছা বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
আবদুর রহমানেল মাছউদ বলেন, নির্বাচন কমিশনের একটি বড় অংশ সাংবাদিকরা। সাংবিধানিকভাবে কমিশন কোনো ভুল করলে তার সমালোচনা করেন, আরও ভালো কীভাবে করা যায় তা তুলে ধরেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ভালো হয়েছে। সবাই বলেছেন এ নির্বাচন ভালো হয়েছে তবে ভালোর কোনো শেষ নেই, আমরা আরও ভালো করতে চাই।
তিনি আরও বলেন, নির্বাচন কমিশনের কোনো অবসর নেই। সংসদ নির্বাচন ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ছাড়াও অনেক স্থানীয় নির্বাচন আছে তা আয়োজন করতে হয়। সারাবছর ধরে নির্বাচন হবে। ঈদের পর থেকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সকল প্রস্তুতি নেওয়া হবে।
ইসি মাছউদ বলেন, দলীয় প্রতীক নাকি নির্দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হবে তার জন্য সংসদের প্রথম অধিবেশনের জন্য অপেক্ষা করছি। আইন অনুযায়ী ভালো নির্বাচনের জন্য কমিশন প্রস্তুত থাকবে।
