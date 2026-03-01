ইরানে হামলার প্রতিবাদে ট্রাম্পের কড়া সমালোচনায় হলিউড তারকারা

ইরানে হামলার প্রতিবাদে ট্রাম্পের কড়া সমালোচনায় হলিউড তারকারা
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল সম্প্রতি ইরানের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে রাজধানী তেহরানে সামরিক অভিযান চালিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এটি ‘বড় ধরনের সামরিক অভিযান’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইরানের পারমাণবিক ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি নিয়ে দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা আলোচনার মধ্যেই এই হামলা চালানো হয়েছে।
এ ঘটনার পরই হলিউডের বেশ কয়েকজন তারকা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কড়া সমালোচনা করেছেন।
সংগীতশিল্পী জ্যাক হোয়াইট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, একজন রাষ্ট্রপতি যখন যুদ্ধ ঘোষণা করেন, তখন সেই পদ্ধতি ও বক্তব্য অত্যন্ত সমালোচনাযোগ্য। তিনি ট্রাম্পের শান্তির প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।
কমেডি তারকা রোজি ও’ডোনেল বলেন, ট্রাম্প সবসময় মিথ্যা বলেন এবং তার যুদ্ধ ঘোষণা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বিপরীত।
অভিনেতা মার্ক রাফালো মন্তব্য করেছেন, ট্রাম্প প্রশাসনের কূটনীতিক নিযুক্তি ও যুদ্ধ এড়ানোর প্রচেষ্টা যথাযথ নয়। তিনি বলেন, কিছু নীতি ও কৌশল যুদ্ধকে এগিয়ে নিচ্ছে, যা বিপজ্জনক।
অভিনেতা জন কুসাক মনে করেন, এই যুদ্ধ শুরু করা সরকারের মনোযোগ অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে সরাচ্ছে। অভিনেত্রী ক্যারি কুন ট্রাম্প প্রশাসনের সামরিক কমিটির ব্যঙ্গ করে লিখেছেন, এটি সত্যিই ‘ডিপার্টমেন্ট অব ওয়ার’।
এভাবে, ইরানে হামলার ঘটনায় হলিউড তারকাদের তীব্র প্রতিক্রিয়া সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।
এলআইএ