মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশে বিমানের ফ্লাইট স্থগিত
ইসরায়েলের পর বাহরাইন, আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার ও সৌদি আরবে বিস্ফোরণের পর মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশে যাত্রী পরিবহন স্থগিত করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স।
শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বিমানের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) বোসরা ইসলাম এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত এবং বাহরাইনে চলমান হামলার কারণে মধ্যপ্রাচ্যের সব ফ্লাইট স্থগিত করা হয়েছে। কিন্তু ঠিক কয়টি ফ্লাইট স্থগিত করা হয়েছে, আবার কখন ফ্লাইট স্বাভাবিক হবে, যাত্রীদের কোথায় রাখা হয়েছে, তার বিস্তারিত কিছু জানাননি তিনি।
বোসরা ইসলাম জানান, আজ মিডলইস্ট গামী যেসব ফ্লাইট যথা দাম্মাম, জেদ্দা, মদিনা, রিয়াদ, শারজাহ্, আবুধাবিসহ যেসব গন্তব্যে যাত্রীরা যাত্রা করছিলেন তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তারা যেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যতিরেকে এয়ারপোর্টে না আসেন। এ সংক্রান্ত তথ্যের জন্য ১৩৬৩৬ নাম্বারে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স।
এমএমএ/ইএ