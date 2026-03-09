  2. জাতীয়

স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগেরও দায়িত্ব পেলেন কামরুজ্জামান চৌধুরী

প্রকাশিত: ১১:২৯ এএম, ০৯ মার্চ ২০২৬
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে সচিব মো. কামরুজ্জামান চৌধুরীকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিবেরও দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। 

রোববার (৮ মার্চ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। 

কামরুজ্জামান চৌধুরী গত ৩ মার্চ এক বছরের জন্য চুক্তিতে স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব নিয়োগ পান। 

বিএনপি সরকার গঠনের পর স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. সাইদুর রহমান চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করা হয়।

