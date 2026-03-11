  2. জাতীয়

শাহজালাল বিমানবন্দরে আরও ৩৯ ফ্লাইট বাতিল

প্রকাশিত: ০২:৩৩ পিএম, ১১ মার্চ ২০২৬
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, ছবিটি তাদের ফেসবুক পেজ থেকে নেওয়া

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ সংঘাতের কারণে এখন পর্যন্ত ৩৬৪টি ফ্লাইট বাতিল করেছে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। 

বুধবার (১১ মার্চ) বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) কাওছার মাহমুদ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, আজ বুধবার (১১ মার্চ) মোট ৩৯টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়। এর মধ্যে ওমানের মাসকটগামী আটটি, সৌদি আরবগামী ১৯টি ও সংযুক্ত আরব আমিরাতগামী ১২টি ফ্লাইট বাতিল হয়।
 
শাহজালাল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সূত্র জানায়, যুদ্ধ পরিস্থিতি এখন যেভাবে চলছে, এটা ধারাবাহিক থাকলে ক্রমেই ফ্লাইট বাতিল বাড়তে থাকবে। আর ওই ৩৬৪টি ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় প্রায় লাখো যাত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাদের রিশিডিউল ফ্লাইট কবে হবে তার নিশ্চয়তা নেই।

