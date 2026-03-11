  2. জাতীয়

দ্রুতই নিষ্পত্তি হবে ১ লাখ ৩০ হাজার এনআইডি সংশোধনের আবেদন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪৯ পিএম, ১১ মার্চ ২০২৬
১ লাখ ৩০ হাজার জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংশোধনের আবেদন নির্বাচন কমিশনে পেন্ডিং অবস্থায় আছে। বুধবার (১১ মার্চ) নির্বাচন কমিশনের (ইসি) কর্মকর্তারা বিষয়টি জানিয়েছেন।

ইসির এনআইডি অনুবিভাগের কর্মকর্তারা জানান, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও পরবর্তী সময়ে আবেদন পেন্ডিং হয়ে পড়ে।

এনআইডি অনুবিভাগের মহাপরিচালক এ এস এম হুমায়ুন কবীর বলেন, এখন পর্যন্ত ১২ লাখ এনআইডি সংশোধন আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

সংসদ নির্বাচনের কারণে সংশোধন কার্যক্রম স্থগিত করার আগ পর্যন্ত পেন্ডিং আবেদন ছিল ৮০ হাজারের মতো। এ কয়েক মাসে বৃদ্ধি পেয়ে ১ লাখ ৩০ হাজার হয়েছে। দ্রুত এসব আবেদন নিষ্পত্তি করা হবে।

