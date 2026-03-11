  2. জাতীয়

ঢাকা-ম্যানচেস্টার রুটে বিমানের ফ্লাইট ফের চালু ১ জুলাই

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩০ পিএম, ১১ মার্চ ২০২৬
ঢাকা-ম্যানচেস্টার রুটে বিমানের ফ্লাইট ফের চালু ১ জুলাই
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। ফাইল ছবি

আসন্ন হজ কার্যক্রম শেষে আগামী ১ জুলাই থেকে পুনরায় ঢাকা-সিলেট-ম্যানচেস্টার ফ্লাইট চালু করা হবে বলে জানিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স।

বুধবার (১১ মার্চ) বিমানের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
 
এতে বলা হয়, যাত্রী সাধারণের চাহিদা বিবেচনা করে ঢাকা–সিলেট–ম্যানচেস্টার রুট পুনরায় চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশনায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স স্থগিত হওয়া রুটটি আসন্ন হজ কার্যক্রম শেষের পর ১ জুলাই থেকে পুনরায় চালু করবে।

ফ্লাইটের সময়সূচি এবং অন্যান্য বিস্তারিত তথ্য যথাসময়ে অবহিত করা হবে।

এমএমএ/এমএএইচ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।