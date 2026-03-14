দেশের ট্রেনে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হলো স্টারলিংকের ইন্টারনেট
দেশে প্রথমবারের মতো চলন্ত ট্রেনে স্টারলিংকের ইন্টারনেট সেবার পরীক্ষামূলক ব্যবহার শুরু হয়েছে।
শনিবার (১৪ মার্চ) বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
বিএসসিএল জানিয়েছে, শুক্রবার (১৩ মার্চ) থেকে ট্রেনে স্পেসএক্সের স্টারলিংকের ইন্টারনেট চালু করা হয়েছে।
সম্প্রতি বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড ও বাংলাদেশ রেলওয়ের যৌথ উদ্যোগে এই পাইলট প্রকল্প শুরু হয়েছে। বর্তমানে কয়েকটি আন্তঃনগর ট্রেনে এই সেবা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে৷ ট্রেনের যাত্রীরা বগির ভেতরে থাকা কিউআর কোড স্ক্যান করে নেটওয়ার্কে যুক্ত হতে পারবেন।
এই উদ্যোগের ফলে যাত্রীরা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ট্রেনের ভেতরেই ওয়াই-ফাই ব্যবহার করতে পারছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে পর্যটক এক্সপ্রেস, উপবন এক্সপ্রেস ও বনলতা এক্সপ্রেসে এই সেবা চালু হয়েছে।
পরীক্ষামূলক প্রকল্প সফল হলে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য আন্তঃনগর ট্রেনেও স্টারলিংকের ইন্টারনেট সেবা চালু করা হতে পারে।
