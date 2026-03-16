স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট ও সমবায় অধিদপ্তরে নতুন ডিজি নিয়োগ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৩৩ এএম, ১৬ মার্চ ২০২৬
সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মো. ইসমাইল হোসেনকে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক (ডিজি) করা হয়েছে।

অন্যদিকে, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. সেলিম ফকির সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক নিয়োগ পেয়েছেন।

রোববার (১৫ মার্চ) রাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। 

এই নিয়োগ দিয়ে মো. ইসমাইল হোসেনের চাকরি স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং মো. সেলিম ফকিরের চাকরি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে ন্যস্ত করা হয়েছে। 

