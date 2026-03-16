চট্টগ্রাম পুলিশের দুই শীর্ষ পদে রদবদল
চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি) কমিশনার পদে পরিবর্তন আনা হয়েছে।
নতুন নিয়োগ অনুযায়ী, পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের (এসবি) ডিআইজি মো. মনিরুজ্জামানকে চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি করা হয়েছে। অন্যদিকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (লজিস্টিকস) হাসান মো. শওকত আলীকে সিএসমপির কমিশনার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে তাদের নিয়োগ দিয়ে সোমবার (১৬ মার্চ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-১ শাখা থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে সই করেছেন উপসচিব তৌছিফ আহমেদ।
আরও পড়ুন
র্যাবের ডিজি হলেন হাবীব, এসবিপ্রধান নুরুল আমিন, সিআইডিপ্রধান মোসলেহ
এদিকে চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি মো. আহসান হাবীব পলাশকে পদোন্নতি দিয়ে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র্যাব) মহাপরিচালকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
এছাড়া সিএমপি কমিশনার হাসিব আজিজকে পদোন্নতি দিয়ে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নে (এপিবিএন) অতিরিক্ত আইজিপি হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে, জনস্বার্থে জারি করা এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।
এমআরএএইচ/ইএ