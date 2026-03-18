  জাতীয়

আত্মসমর্পণ করা ১২৭ জলদস্যুকে ঈদ উপহার

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩৬ পিএম, ১৮ মার্চ ২০২৬
আত্মসমর্পণ করা ১২৭ জলদস্যুকে ঈদ উপহার
আত্মসমর্পণ করা ১২৭ জন জলদস্যুর মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ, ছবি: জাগো নিউজ

চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চলে আত্মসমর্পণ করা ১২৭ জন জলদস্যুর মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করেছে র‍্যাব-৭। একই সঙ্গে তাদের নিয়ে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

বুধবার (১৮ মার্চ) সকালে নগরের পতেঙ্গা এলাকায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

র‍্যাব জানায়, দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর উপকূলীয় অঞ্চলে অপরাধ দমন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৮, ২০২০ ও ২০২৪ সালে মোট ১২৭ জন জলদস্যুকে আত্মসমর্পণ করানো হয়। তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সংস্থাটি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা দিয়ে আসছে।

এরই ধারাবাহিকতায় র‌্যাব ফোর্সেসের মহাপরিচালকের পক্ষ থেকে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে মহেশখালী, কুতুবদিয়া, বাঁশখালী ও পেকুয়া এলাকার আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তিদের মাঝে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে র‌্যাব-৭-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. হাফিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া র‌্যাবের অন্যান্য কর্মকর্তা, স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় অংশ নেওয়া জলদস্যুরা জানান, র‌্যাবের সহায়তায় তারা অপরাধের পথ ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পেরেছেন। এ ধরনের উদ্যোগ তাদের নতুনভাবে জীবন শুরু করার অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে।

র‍্যাব-৭ এর সহকারী পুলিশ সুপার ও সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) এ আর এম মোজাফ্ফর হোসেন বলেন, আত্মসমর্পণের পর এসব ব্যক্তির পুনর্বাসন ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে নিয়মিত সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এতে উপকূলীয় এলাকায় জলদস্যুতা ও ডাকাতির মতো অপরাধ কমাতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

