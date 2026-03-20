নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৯:০৫ এএম, ২০ মার্চ ২০২৬
ফেসবুক লাইভে এসে গলায় ফাঁস যুবকের
মুহাম্মদ আলী মর্তুজা/সংগৃহীত ছবি

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলায় ফেসবুক লাইভে এসে মুহাম্মদ আলী মর্তুজা (২২) নামের এক যুবক আত্মহত্যা করেছেন।

বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) বিকেলে উপজেলার নানুপুর ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মর্তুজা ওই ইউনিয়নের বদলকার বাড়ি এলাকার বাসিন্দা আলী আকবরের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওইদিন বিকেলে নিজের ফেসবুক আইডি থেকে লাইভে এসে ঘরের ভেতরে বিমের সঙ্গে গলায় ফাঁস দেন মর্তুজা। লাইভ চলাকালে ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করে।

ফটিকছড়ি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাজহারুল ইসলাম বলেন, ওই যুবক ফেসবুক লাইভে এসে আত্মহত্যা করেছেন। মরদেহ উদ্ধারের পর আইনানুগ প্রক্রিয়া নেওয়া হয়।

তিনি জানান, তাৎক্ষণিকভাবে আত্মহত্যার কারণ জানা যায়নি। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।