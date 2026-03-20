শামা ওবায়েদ
মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশিদের নিরাপদ রাখতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে সরকার
চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার কূটনৈতিক পর্যাযে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ।
শুক্রবার (২০ মার্চ) বেলা সাড়ে ১১টায় ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৮ নম্বর ফটকের সামনে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।
এদিন বেলা পৌনে ১১টায় ইরানের সঙ্গে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের চলমান যুদ্ধে নিহত প্রবাসী বাংলাদেশি মোশাররফ হোসেনের (৩০ মার্চ) মরদেহ শাহজালাল বিমানবন্দরে আসে। তার পরিবারের সদস্যদের সহানুভূতি জানাতেই পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিমানবন্দরে যান। এসময় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন।
শামা ওবায়েদ বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে অনেক প্রবাসী কষ্টে আছেন। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাচ্ছে সরকার।
তিনি বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের বড় একটি অংশ মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত। কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করছি, প্রবাসীরা যেন নিরাপদে থাকতে পারেন এবং প্রয়োজনে সুস্থভাবে দেশে ফিরতে পারেন।
‘আমরা চাই, কূটনীতিকভাবে এ যুদ্ধ পরিস্থিতির দ্রুত অবসান হোক। এই বৈশ্বিক সংকটের একমাত্র সমাধান কূটনৈতিক আলোচনা।’
মধ্যপ্রাচ্ছে বাংলাদেশের মিশনগুলো শতভাগ কাজ করছে জানিয়ে শামা ওবায়েদ বলেন, মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসীদের নিরাপত্তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো কাজ করছে। পাশাপাশি মিশনগুলোর সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। অনেক প্রবাসী দেশে আসতে চান। তাদের জন্য বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সঙ্গে বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনা নিয়ে কথা হচ্ছে।
