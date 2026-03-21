ঈদের দিন বাবা-মাায়ের সমাধিতে তারেক রহমানের শ্রদ্ধা

ঈদের দিন বাবা-মাায়ের সমাধিতে তারেক রহমানের শ্রদ্ধা
বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করেছেন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
শনিবার (২১ মার্চ) দুপুরে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে তিনি রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের জিয়া উদ্যানে যান। সেখানে দলীয় জ্যেষ্ঠ নেতাদের নিয়ে ফুল দিয়ে বাবা-মায়ের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান।
এ সময় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, ডা. এজেডএম জাহিদ এবং বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকনসহ দলের অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
কেএইচ/এমকেআর