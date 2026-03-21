ঝড়-বৃষ্টি কমে বাড়তে পারে তাপমাত্রা
গত কয়েকদিন ধরে সারা দেশজুড়ে ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। রোববার (২২ মার্চ) থেকে তা কমে তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
শনিবার (২১ মার্চ) ঈদের দিন ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ ছাড়া সারাদেশেই ছিল মেঘের আনাগোনা, বৃষ্টিও হয়েছে।
সকাল থেকেই ছিল ঢাকার আকাশ মেঘে ঢাকা। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও হয়েছে। মোটামুটি নির্বিঘ্নেই রাজধানীবাসী ঈদের জামাত আদায় করতে পেরেছেন।
তবে বৃষ্টির প্রবণতা বেশি ছিল রংপুর ও বরিশাল বিভাগে। শনিবার সবচেয়ে বেশি ৪১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায়। পটুয়াখালীর খেপুপাড়ায় ৩০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
শনিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা বা ঝোড়ো হাওয়া ও বিদ্যুৎ চমকানোসহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
এ সময়ে সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে বলো পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে।
আগামী কয়েক দিন বৃষ্টির এই প্রবণতা ক্রমে কমে তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা।
অন্যদিকে বিকেল ৩টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরগুলোর জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলের ওপর দিয়ে পশ্চিম বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা বা ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দরগুলোকে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।
শনিবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল নরসিংদীতে। আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল রংপুরে।
