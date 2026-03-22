সেনা ভবনে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন সেনাপ্রধান
সেনাবাহিনীর জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার (জেসিও), নন-কমিশন্ড অফিসার (এনসিও), অন্যান্য পদবির সেনাসদস্য, অসামরিক কর্মচারী এবং তাদের পরিবারবর্গের সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।
রোববার (২২ মার্চ) ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সেনা ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।
এসময় সেনাপ্রধান ও তার সহধর্মিনী সারাহনাজ কমলিকা জামান সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদবির সেনাসদস্য, বেসামরিক কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কুশল বিনিময় বিনিময় করেন।
আনন্দঘন ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপস্থিত সেনাসদস্যরা আনন্দিত ও অনুপ্রাণিত হন।
এমকেআর