জ্বালানি খাতে নজরদারি জোরদার: ৬২ জেলায় ২৯৩ ভ্রাম্যমাণ আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৪৬ এএম, ২৮ মার্চ ২০২৬
সারাদেশে জ্বালানি তেলের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে ৬২ জেলায় ২৯৩টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়েছে। এসব অভিযানে ৭৮টি মামলা দায়ের এবং সর্বমোট ৩ লাখ ১৫ হাজার ৫৫০ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সূত্রে জানা যায়, জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা এবং অনিয়ম প্রতিরোধে এ অভিযান চলমান রয়েছে।

এছাড়া, জ্বালানি বিভাগের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা ঢাকার বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করছেন। আগামীকালও ঢাকা ও আশেপাশের এলাকায় এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

কোথাও অনিয়ম লক্ষ্য করলে বা সন্দেহ হলে ভিজিলেন্স টিমের নির্ধারিত নম্বরে যোগাযোগ করতে সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।