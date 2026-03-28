দিন ও রাতের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি কমার আভাস

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৩৯ এএম, ২৮ মার্চ ২০২৬
দিন ও রাতের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে, ফাইল ছবি

চলতি মার্চের শুরু থেকে দেশজুড়ে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হচ্ছে। এরমধ্যে দেশে তাপমাত্রার পারদ উঠানামা করে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত।

আজ শনিবার (২৮ মার্চ) সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

আবহাওয়া অফিসের নিয়মিত পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়া ও বিদ্যুৎ চমকানোসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া আজ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা (১-২) ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে।

সন্ধ্যার মধ্যে দেশের ১৯ অঞ্চলে ৬০ কিমি বেগে ঝড়ের শঙ্কা 

আবহাওয়াবিদ একেএম নাজমুল হক জানিয়েছেন, আগামী মাসের শুরু থেকে সারাদেশে বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টির পরিমাণ কমতে পারে। এছাড়া তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে।

শনিবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস সিলেটে। একই সময়ে ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।


