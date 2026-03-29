স্পিকারের স্ত্রী ও যশোর-৬ এমপির মায়ের মৃত্যুতে সংসদে শোক প্রস্তাব

স্পিকারের স্ত্রী ও যশোর-৬ এমপির মায়ের মৃত্যুতে সংসদে শোক প্রস্তাব
জাতীয় সংসদে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীরবিক্রমের স্ত্রী দিলারা হাফিজ এবং যশোর-৬ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ মুক্তার আলীর মায়ের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রোববার (২৯ মার্চ) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের মুলতবি অধিবেশনের শুরুতে তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া পরিচালনার আহ্বান জানানো হয়।
শোক প্রস্তাবে দেশের বিভিন্ন প্রয়াত নেতার অবদানও স্মরণ করা হয় এবং মরহুমদের আত্মার শান্তি কামনা করেন সংসদ সদস্যরা।
