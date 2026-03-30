মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধে ৫ বাংলাদেশি নিহত, ইরান থেকে নিরাপদে ফিরেছেন ১৮৬ জন
মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধে এখন পর্যন্ত পাঁচজন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে দুজনের মরদেহ দেশে ফেরত আনা হয়েছে৷ পাশাপাশি যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে ইরান থেকে ১৮৬ জন বাংলাদেশিকে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে এনেছে সরকার।
সোমবার (৩০ মার্চ) বিকেলে জাতীয় সংসদ অধিবেশনের প্রশ্নোত্তর পর্বে এ কথা জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ।
পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা প্রথম থেকে বলে আসছি যখন এই যুদ্ধটা লেগেছে বাংলাদেশ সরকারের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে বাংলাদেশি যারা মধ্যপ্রাচ্যে বসবাস করছে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সে লক্ষ্যে আমাদের মিশনগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সার্বক্ষণিক কাজ করে যাচ্ছে। আমরা দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের পাঁচজন বাংলাদেশিকে হারিয়েছি। তাদের মধ্যে দুজনের মরদেহ দেশে ফেরাতে পেরেছি।
তিনি বলেন, এখন সিচুয়েশনটা বুঝতে হবে—মধ্যপ্রাচ্যে অনেক কমপ্লিকেটেড সিচুয়েশন বিরাজ করছে। কখন কোথায় যুদ্ধ লাগে, আমাদের বাংলাদেশিরা নিজেরাও বুঝতে পারে না। ১৮৬ জন বাংলাদেশিকে আমরা নিরাপদে চার্টার্ড বিমান ফ্লাইটের মাধ্যমে তেহরান থেকে দেশে ফেরত এনেছি।
‘বাংলাদেশি নাগরিকরা পৃথিবীর যে যেখানে আছে নিরাপদে আছে কি না সেটা দেখা আমাদের অবশ্যই অন্যতম প্রায়োরিটি।’
দেশে কোনো জ্বালানি সংকট নেই উল্লেখ করে শামা ওবায়েদ বলেন, জ্বালানির কোনো সংকট বর্তমানে বাংলাদেশে নেই। আমরা যেন মধ্যপ্রাচ্যের বাইরেও অন্য সোর্স থেকে জ্বালানি নিয়ে আসতে পারি সেজন্য এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রী একাধিকবার আমাদের সঙ্গে বসেছেন। জ্বালানি মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে উনি বসেছেন।
‘মধ্যপ্রাচ্য ছাড়াও যেসব সোর্স থেকে জ্বালানি আনা যেতে পারে সে ব্যাপারে আমরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ্, আমরা সফল হবো’—বলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী।
