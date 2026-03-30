সিএমপির সাবেক কমিশনার জলিল গ্রেফতার
চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) সাবেক কমিশনার আব্দুল জলিল মন্ডলকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
সোমবার (৩০ মার্চ) ডিবি প্রধান অতিরিক্ত কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, আব্দুল জলিল মন্ডলের বিরুদ্ধে ২০১৩ সালে শাপলা চত্বরে হত্যার একটি মামলায় ওয়ারেন্ট জারি করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। সেই ওয়ারেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে সন্ধ্যায় গ্রেফতার করা হয়।
এদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় রাজধানীর ধানমন্ডির বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।
