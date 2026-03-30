  2. জাতীয়

খিলক্ষেতে ফ্লেক্সিলোডের দোকানে মিললো জ্বালানি তেল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:১২ পিএম, ৩০ মার্চ ২০২৬
খিলক্ষেত ও ভাটারা এলাকায় যৌথ অভিযানে ৮৫০ লিটার অবৈধ জ্বালানি তেল জব্দ, ছবি

রাজধানীর খিলক্ষেত ও ভাটারা থানার বিভিন্ন স্থানে যৌথ অভিযান চালিয়ে ৮৫০ লিটার জ্বালানি তেল জব্দ করা হয়েছে। অভিযানে তিনজনকে আটক করা হয়েছে।

সোমবার (৩০ মার্চ) সন্ধ্যা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালিত হয় বলে ভাটারা থানা সূত্রে জানা যায়।

ভাটারা থানা সূত্রে জানা যায়, খিলক্ষেত নামাপাড়া এলাকার একটি ফ্লেক্সিলোডের দোকান থেকে প্রায় ১৮০–২০০ লিটার জ্বালানি তেল উদ্ধার করা হয়। এ সময় একজনকে আটক করা হয়। একই এলাকায় বেপারিপাড়া থেকে আরও ৪০–৫০ লিটার তেল উদ্ধার করে গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআই ও খিলক্ষেত থানা পুলিশ, সেখান থেকেও একজনকে আটক করা হয়।

এছাড়া যৌথ অভিযানে ভাটারা থানার কুড়িল বিশ্বরোড এলাকা থেকে ৫০০–৬০০ লিটার জ্বালানি তেল উদ্ধার করে এনএসআই ও ভাটারা থানা পুলিশ।

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।