খিলক্ষেতে ফ্লেক্সিলোডের দোকানে মিললো জ্বালানি তেল
রাজধানীর খিলক্ষেত ও ভাটারা থানার বিভিন্ন স্থানে যৌথ অভিযান চালিয়ে ৮৫০ লিটার জ্বালানি তেল জব্দ করা হয়েছে। অভিযানে তিনজনকে আটক করা হয়েছে।
সোমবার (৩০ মার্চ) সন্ধ্যা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালিত হয় বলে ভাটারা থানা সূত্রে জানা যায়।
ভাটারা থানা সূত্রে জানা যায়, খিলক্ষেত নামাপাড়া এলাকার একটি ফ্লেক্সিলোডের দোকান থেকে প্রায় ১৮০–২০০ লিটার জ্বালানি তেল উদ্ধার করা হয়। এ সময় একজনকে আটক করা হয়। একই এলাকায় বেপারিপাড়া থেকে আরও ৪০–৫০ লিটার তেল উদ্ধার করে গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআই ও খিলক্ষেত থানা পুলিশ, সেখান থেকেও একজনকে আটক করা হয়।
এছাড়া যৌথ অভিযানে ভাটারা থানার কুড়িল বিশ্বরোড এলাকা থেকে ৫০০–৬০০ লিটার জ্বালানি তেল উদ্ধার করে এনএসআই ও ভাটারা থানা পুলিশ।
