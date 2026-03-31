কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় পড়ে ছিল অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মরদেহ

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় পড়ে ছিল অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মরদেহ
রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকা থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির (৪০) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার (৩০ মার্চ) সন্ধ্যা ৭টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
শাহবাগ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. আসাদ জানান, খবর পেয়ে সোমবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে শহীদ মিনার এলাকা থেকে ওই ব্যক্তিকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি আরও জানান, ওই ব্যক্তি ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন। তিনি শহীদ মিনার এলাকাতেই থাকতেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অসুস্থতাজনিত কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে। তবুও ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) খবর দেওয়া হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় নিহত ব্যক্তির নাম-পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
