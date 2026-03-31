রাজধানীতে ট্রাকের ধাক্কায় মাদরাসাছাত্রী নিহত

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১৩ পিএম, ৩১ মার্চ ২০২৬
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল/ফাইল ছবি

রাজধানীর গাবতলীতে ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশা আরোহী এক মাদরাসাছাত্রী নিহত হয়েছে। মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) দুপুরে বেড়িবাঁধ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ছাত্রীর নাম নুসরাত আক্তার (১৪)। সে নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার খেজুরিয়া গ্রামের মো. সোহাগ মিয়ার মেয়ে। সে মোহাম্মদপুরের ফিউচার হাউজিংয়ের ২ নম্বর রোডের বাসায় থেকে স্থানীয় হাফিজিয়া মাদরাসায় পড়াশোনা করতো।

দুর্ঘটনার পর দুপুর ২টার দিকে নুসরাতকে উদ্ধার করে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা চাচা আবু হানিফ বলেন, ‘আমার ভাতিজি আজ গ্রামের বাড়ি থেকে ঢাকায় আসে। পরে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা দিয়ে মোহাম্মদপুরের বাসায় যাওয়ার সময় গাবতলী বেড়িবাঁধ এলাকায় দ্রুতগামী একটি ট্রাক রিকশাটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ভাতিজি গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢামেকে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, মরদেহ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা আছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।

