মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত

দেশে পৌঁছেছে সৌদিতে নিহত আল মামুনের মরদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৩৫ পিএম, ০৬ এপ্রিল ২০২৬
দেশে পৌঁছেছে সৌদিতে নিহত আল মামুনের মরদেহ
সৌদিতে নিহত আল মামুনের মরদেহ ঢাকায় পৌঁছেছে, ছবি: সংগৃহীত

 

মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে সৌদি আরবে নিহত বাংলাদেশি কর্মী আব্দুল্লাহ আল মামুনের মরদেহ দেশে এসে পৌঁছেছে।

সোমবার (৬ এপ্রিল) মরদেহ বহনকারী সৌদি এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট নং-SV806 বিমানটি সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

সকালে আব্দুল্লাহ আল মামুনের মরদেহ দেশে পৌঁছালে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেন প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। এসময় মন্ত্রী জানান, বাকি দুইজনের মরদেহ দেশে আনার চেষ্টা চলছে। মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের নিরাপত্তার জন্য সংঘাতময় এলাকাগুলো এড়িয়ে চলার আহ্বানও জানান তিনি।

প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী বলেন, এ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতে নিহত সাত বাংলাদেশির মধ্যে ৪ বাংলাদেশির মরদেহ দেশে পৌঁছেছে। একজনকে আরব-আমিরাতে কবর দেওয়া হয়েছে।

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।