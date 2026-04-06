তারেক রহমানের সভাপতিত্বে নতুন সরকারের প্রথম একনেক সভা চলছে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৪১ পিএম, ০৬ এপ্রিল ২০২৬
একনেক সভায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের প্রথম জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভা শুরু হয়েছে।

সোমবার (৬ এপ্রিল) দুপুরে বাংলাদেশ সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এই একনেক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সভায় সভাপতিত্ব করছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

নতুন সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পর এটিই একনেকের প্রথম সভা, যেখানে চলতি অর্থবছরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা ও অনুমোদন দেওয়া হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

কেএইচ/এএমএ

